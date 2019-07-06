Агент вратаря мюнхенской "Баварии" Томас Крот оценил перспективы вратаря сборной Германии Мануэля Нойера касательно дальнейшего пребывания в клубе, сообщает Sport24. По словам представителя голкипера, текущий состав мюнхенского клуба не соответствует амбициям 33-летнего игрока.

Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды

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