Футбол
Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава командыГазета.Ru 09:56
Агент вратаря мюнхенской "Баварии" Томас Крот оценил перспективы вратаря сборной Германии Мануэля Нойера касательно дальнейшего пребывания в клубе, сообщает Sport24. По словам представителя голкипера, текущий состав мюнхенского клуба не соответствует амбициям 33-летнего игрока.
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