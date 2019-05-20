Нойер: «Левандовски стал лучшим игроком финала абсолютно заслуженно»Евро-футбол.ру 03:07

Весь сезон "Лейпциг" демонстрировал уверенную игру в обороне, но то, как Левандовски пробивался через её ряды, заслуживает отдельной похвалы. Он абсолютно заслуженно стал лучшим игроком финала.

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Футбол Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса» Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским «ПСЖ», начала переговоры о покупке английского клуба из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед», сообщает The Financial Times.

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