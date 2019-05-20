Футбол

Нойер: «Левандовски стал лучшим игроком финала абсолютно заслуженно»Евро-футбол.ру 03:07

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Весь сезон "Лейпциг" демонстрировал уверенную игру в обороне, но то, как Левандовски пробивался через её ряды, заслуживает отдельной похвалы. Он абсолютно заслуженно стал лучшим игроком финала.
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