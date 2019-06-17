Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в СирииИзвестия вчера в 17:12

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ. В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
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«Ми» из будущего: «Ночной суперохотник» успешно испытан в Сирии

Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года «Ночной суперохотник», как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска.
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В Сирии испытали «Ночной суперохотник»

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Московский Комсомолецвчера в 18:21

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Известиявчера в 17:12
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