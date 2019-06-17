Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в СирииИзвестия 17:12
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ. В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
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Показано, как российские Ми-24П устраивали боевикам огневую «карусель» в Сирии
Военное обозрение12:10
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
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