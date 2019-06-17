Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в СирииИзвестия 17:12

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ. В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
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Акулу можно было встретить не только в воде, но и в воздухе

Парламентская газета18:07

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Известия17:12

Испытания «ночного суперохотника» Ми-28НМ завершены

Газета.Ru18:57

«Ночной суперохотник» прошел проверку на профпригодность в Сирии

Красная весна18:54

Ми-28НМ прошел в Сирии успешные испытания

Московский Комсомолец18:21

В Сирии успешно испытали «Ночного суперохотника» Ми-28НМ

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Показано, как российские Ми-24П устраивали боевикам огневую «карусель» в Сирии

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На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
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Вертолёт
Советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Широко используется во многих странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач. Вертолёты Ми-8, как правило, имеют двойное назначение, о чём указывается в сертификате типа. В России вертолёты, имеющие военное назначение, могут быть проданы только Акционерным обществом «Рособоронэкспорт», входящим в корпорацию «Ростех». Все остальные вертолёты, находящиеся в свободной продаже, имеют только гражданское назначение.
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