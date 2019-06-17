Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в СирииИзвестия 17:12
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ. В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
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Показано, как российские Ми-24П устраивали боевикам огневую «карусель» в Сирии
Военное обозрение12:10
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Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
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«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
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Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
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Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
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В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
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Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Наука
В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено в 17:17
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя.
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Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
В пресс-службе ВШЭ уточнили, что 9,4 млрд рублей, предусмотренные поправками в бюджет, предназначены для покупки других зданий.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала»
«Наполи» выкупил у лондонского «Арсенала» голкипера Давида Оспину. Футболист обошелся неаполитанскому клубу в 4,5 млн евро.
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Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Авто
В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу
У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке
Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено в 21:03
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00