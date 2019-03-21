«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в СирииПолитРоссия 13:02

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама. Об этом сообщает издание «Российская газета».

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

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