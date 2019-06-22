«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажаGazeta.SPb 00:19

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.

с чего всё началось

Опубликованы кадры новой фигуры высшего пилотажа, которой пока нет даже названия. Ее выполняет российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник». Вертолет на скорости 90 км/час двигается по горизонтальной спирали, вращаясь вокруг своей оси.

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