Армия и оружие
«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажаGazeta.SPb 00:19
Опубликованы кадры новой фигуры высшего пилотажа, которой пока нет даже названия. Ее выполняет российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник». Вертолет на скорости 90 км/час двигается по горизонтальной спирали, вращаясь вокруг своей оси.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.ТК Звезда21 июня в 23:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Подмосковье автомобиль BMW опрокинулся в кювет
Обновлено в 05:08
Космос
Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.
Обновлено в 05:25
Общество
На месте Троицкого рынка построят многоэтажку
По адресу наб. реки Фонтанки, 130А, на месте «демонтируемых неисторических зданий» компания «Никсем» построит 7-этажный жилой дом высотой 24 м, сообщает АБН.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже
Замглавы департамента информации и печати российского МИДа Артем Кожин раскритиковал США, заявив, что власти страны «возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности».
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Общество
Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах
Еще 34 школы присоединились к проекту «Мой школьный ресторан», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 05:03
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Кино
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька
Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Смартфоны Huawei перестали доставлять в США
Издание PC Magazine рассказало о том, что курьерская и логистическая компания FedEx отказалась доставить китайский смартфон Huawei P30 из Великобритании в США.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Путин заявил о готовности России к диалогу с США
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Политика
Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси
Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44