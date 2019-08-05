Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа покинет команду. Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека. Сам Нобоа также уже согласовал все детали личного контракта с новичком РПЛ.

с чего всё началось

34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи». По информации Metaratings, клубы уже договорились о переходе. Нобоа согласовал детали личного контракта с новичком РПЛ и присоединится к новой команде в ближайшее время.

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