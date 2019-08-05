Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа покинет команду. Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека. Сам Нобоа также уже согласовал все детали личного контракта с новичком РПЛ.

с чего всё началось

34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи». По информации Metaratings, клубы уже договорились о переходе. Нобоа согласовал детали личного контракта с новичком РПЛ и присоединится к новой команде в ближайшее время.

Происшествия Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.

Происшествия Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Финансы Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.

Общество В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма В Анапе из-за сильного волнения моря и ветра запретили купаться на всех пляжах курорта.

Происшествия Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.

Политика Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.

Происшествия Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Армия и оружие Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.

Космос Рогозин представил Путину робота Федора О создании национального космического центра, президенту сегодня доложил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Политика США не исключают расширение состава участников СНВ-3 Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.

Политика ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.

Транспорт Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.

Политика Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Политика В МИД ответили на заявление Помпео о Крыме Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского госсекретаря Майка Помпео о принадлежности Крыма.

Экономика Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.

Общество В Австралии впервые законно провели эвтаназию В Австралии врачи впервые руководствовались новым законом об эвтаназии.

Технологии Сбербанк запустил оплату по QR-коду Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Гаджеты HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4 HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.

Финансы Биржевой курс евро вырос до 73 рублей К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.

Армия и оружие КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки "Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.