Футбол

Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»Bookmaker-ratings.ru 01:24

34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи». По информации Metaratings, клубы уже договорились о переходе. Нобоа согласовал детали личного контракта с новичком РПЛ и присоединится к новой команде в ближайшее время.
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с чего всё началось

«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Нобоа

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа покинет команду. Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека. Сам Нобоа также уже согласовал все детали личного контракта с новичком РПЛ.
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