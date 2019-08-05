Футбол
Кристиан Нобоа подписал контракт с ФК «Сочи»Петербургский дневник вчера в 15:15
34-летний эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа официально перешел в футбольный клуб «Сочи». Он подписал контракт с клубом на 2 года, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
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Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:49
Авто
Наплыва китайских авто с пробегом в Россию бояться не стоит — эксперты
Эксперты оценили разрешение китайских властей на экспорт автомобилей с пробегом в Россию.
Обновлено в 01:08
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Авто
LADA Granta в июле осталась самой продаваемой моделью в России
LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в июле и, тем самым, укрепила лидерство на российском авторынке по итогам семи месяцев 2019 года.
Обновлено в 02:46
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Обновлено 04 августа в 14:12
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском
Обновлено в 02:57
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Транспорт
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений
Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.
Обновлено в 00:12
Авто
Энтузиасты превратили Lada в Porsche Boxster
Интересно, что колесная база Lada довольно хорошо подходит для немецкого спортивного автомобиля, хотя массивные колесные проставки все равно использовались для соответствия ширине Boxster, правда и после этого колеса неловко сидят в колодцах.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
Обновлено вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала фанатам о вредной привычке сына
Певица рассказала о вредной привычке сына Артемия, любящего выпрашивать подарки у людей.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку
В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55