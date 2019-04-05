Нобоа не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом»Нева Спорт 04:24

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа находится в хорошей форме, не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ. Об этом эквадорец заявил на предматчевом брифинге.

Нобоа не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом»

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