Футбол
Нобоа не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом»Нева Спорт 04:24
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа находится в хорошей форме, не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ. Об этом эквадорец заявил на предматчевом брифинге.
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Кристиан Нобоа: «Зенит» в том году и в этом – разные команды. А «Локомотив» одинаков всегда
Спорт день за днем04:42
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары
Как подтвердил "РГ" представитель компании в России Антон Пантелеев, Alibaba Group, которой принадлежит торговая площадка AliExpress, отказывается от монополии китайских производителей.
Обновлено в 06:42
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы КНР
Hyundai два года назад для китайского рынка представила бюджетный седан Reina, который создан на прошлом поколении Hyundai Solaris.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения стали самыми востребованными в России.
Обновлено в 02:58
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Россиянин погиб в полиции после кражи бутылки водки
Как сообщили в полиции, пьяного мужчину задержали по подозрению в краже водки в магазине.
Обновлено в 06:27
Футбол
Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, в чем видит разницу между русскими и французами.
Обновлено в 07:02
Общество
Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка
Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Футбол
МЮ составил список целей на летнее трансферное окно
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.
Обновлено в 07:14
Политика
Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают головоломку The Witness
Накануне в Epic Games Store произошла очередная ротация бесплатных игр: на смену Oxenfree пришла The Witness - достаточно необычная и сложная головоломка от Джонатана Блоу, создателя Braid.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ
Обновлено в 03:06