Футбол

Нобоа не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом»Нева Спорт 04:24

Локомотив — Зенит
7 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа находится в хорошей форме, не испытывает проблем и готов сыграть с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ. Об этом эквадорец заявил на предматчевом брифинге.
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