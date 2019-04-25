Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменокНева Спорт 09:27

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок. По словам Нобоа, на третьем месте теннисистка Мария Шарапова, на втором теннисистка Мартина Хингис, а первое место он отдал фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Спорт день за днем

Финансы Долги россиян перед банками впервые превысили 15 трлн рублей Сегодня, 24 апреля 2019 года, стало известно, что задолженность физических лиц перед кредитными организациями России впервые превысила 15 трлн рублей.

Армия и оружие Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости «США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.

Здоровье В Африке развернут крупнейшую сеть доставки лекарств дронами Калифорнийская компания Zipline International готовится создать крупнейшую в мире сеть медицинских беспилотников.

Шоу-бизнес Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.

Политика Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Политика Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Политика США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека.

Здоровье Назван самый полезный продукт для работы мозга Украинские медики назвали самый полезный продукт для работы мозга.

Политика Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Общество Синоптики предупредили о скорых ночных заморозках в столичном регионе Температура поднимется до 22 градусов тепла. В предстоящую пятницу в столичном регионе пройдут ливневые дожди, предупреждает НСН.

Здоровье Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Энергетика НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Шоу-бизнес Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.

Экономика ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».