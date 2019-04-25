Футбол
Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменокНева Спорт 09:27
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок. По словам Нобоа, на третьем месте теннисистка Мария Шарапова, на втором теннисистка Мартина Хингис, а первое место он отдал фигуристке Елизавете Туктамышевой.
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Полузащитник «Зенита» назвал себя Черным русским. Похоже, это не только коктейль
Спорт день за днем10:58
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Космос
Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра
Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Политика
В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ
Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:40
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке
Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Авто
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет
Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Футбол
Экс-тренер «Динамо»: «Зенит» - чемпион
Отечественный футбольный тренер Сергей Силкин, одно время трудившийся на посту наставника московского "Динамо", полагает, что чемпионскую гонку по окончании текущего сезона выиграет питерский "Зенит".
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Боня похудела из-за ритма жизни в Москве
Обновлено в 09:51
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Общество
В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше
Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Дым от пожара в Лавровом переулке окутал Таганский район
Гаражи в Лавровом переулке у дома 9 загорелись недалеко от станции метро «Пролетарская» в Таганском районе Москвы.
Обновлено в 11:07
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Автоспорт
Хэмилтон сравнил Леклера с собой образца 2007 года
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил себя образца 2007 года с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.
Обновлено в 10:44
Футбол
Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС
Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Политика
Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие
Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Технологии
Система «Мир» намерена внедрить сервис оплаты покупок по скану лица
Платежная система «Мир» предполагает запустить сервис по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и в компаниях-разработчиках биометрических и платежных решений.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт
В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.
Обновлено в 02:32
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49