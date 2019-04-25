Футбол

Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменокНева Спорт 09:27

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок. По словам Нобоа, на третьем месте теннисистка Мария Шарапова, на втором теннисистка Мартина Хингис, а первое место он отдал фигуристке Елизавете Туктамышевой.
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Нобоа включил Туктамышеву в тройку самых сексуальных спортсменок мира

РИА Новости10:34

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Sportbox.RU07:49

Нобоа: могу назвать себя чёрным русским

Чемпионат09:00

Нобоа в интервью Туктамышевой назвал себя черным русским

Sport24.ru08:16

Полузащитник «Зенита» назвал себя Черным русским. Похоже, это не только коктейль

Спорт день за днем10:58

Футболист «Зенита» Нобоа — Туктамышевой: Я черный русский, а Туктамышева самая сексуальная спортсменка

Фонтанка.Ру09:25

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Матч ТВ07:49
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Космос

Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра

Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Политика

В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ

Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:40
Общество

Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов

"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке

Утром 25 апреля прогремел новый взрыв неподалеку от столицы Шри-Ланки — Коломбо. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Обновлено в 01:03
Экономика

Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»

Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Экономика

НЛМК не уйдет от пошлин

Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Авто

Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Футбол

Экс-тренер «Динамо»: «Зенит» - чемпион

Отечественный футбольный тренер Сергей Силкин, одно время трудившийся на посту наставника московского "Динамо", полагает, что чемпионскую гонку по окончании текущего сезона выиграет питерский "Зенит".
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Боня похудела из-за ритма жизни в Москве

Обновлено в 09:51
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Общество

В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше

Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Дым от пожара в Лавровом переулке окутал Таганский район

Гаражи в Лавровом переулке у дома 9 загорелись недалеко от станции метро «Пролетарская» в Таганском районе Москвы.
Обновлено в 11:07
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Политика

Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти

Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Автоспорт

Хэмилтон сравнил Леклера с собой образца 2007 года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил себя образца 2007 года с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.
Обновлено в 10:44
Футбол

Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС

Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Политика

Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие

Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Технологии

Система «Мир» намерена внедрить сервис оплаты покупок по скану лица

Платежная система «Мир» предполагает запустить сервис по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и в компаниях-разработчиках биометрических и платежных решений.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт

В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.
Обновлено в 02:32
Кино

Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Теннис

Павлюченкова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте

Обновлено в 10:19
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Кристиан Нобоа
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и национальной сборной Эквадора.
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Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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