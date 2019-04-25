Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменокМатч ТВ 07:49
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Футбол
Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»
«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Футбол
Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»
Обновлено в 10:36
Технологии
Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени
Walmart, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов, экспериментирует с оцифровкой своих физических магазинов, чтобы управлять ими более эффективно, контролировать расходы и делать покупки более приятными.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Борис Михайлов: «О золоте на ЧМ говорить, на мой взгляд, преждевременно»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о составе сборной России в преддверии чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Футбол
Братья Кокорины извинились перед пострадавшими
Обновлено в 13:22
Общество
Чиновники Волгограда не видят ничего необычного в срыве сроков по ЦПКиО
Добавим, что в прошлом году руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов списал срыв сроков соглашения на чемпионат мира по футболу и строил планы, что по обновленному ЦПКиО горожане прогуляются в конце 2018 года.
Обновлено в 06:27
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«В кафе платит тот, кого выберет официант. Попадает все время Селихов». Ещенко — о «Спартаке»
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пришел в гости к Марии Беловой в "Подкат-шоу" на Sport24 и рассказал: О травме крестов — Все в порядке.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России
Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Общество
Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м
Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Наталия Медведева кардинально сменила имидж
Обновлено вчера в 13:30
Технологии
Образовательный единорог: стартап Coursera оценили в миллиард
Образовательный стартап Сoursera привлек новый раунд инвестиций в размере $103 млн.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Общество
Как спроектировать свою маленькую ферму с нуля
Небольшая ферма может варьироваться от шести соток с несколькими курами-несушками и парой коз до больших участок, где можно содержать большое поголовье КРС, овец и домашней птицы плюс выращивать полевые культуры.
Обновлено в 02:09
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Происшествия
СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии
Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26