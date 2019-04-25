Футбол

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменокМатч ТВ 07:49

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа назвал тройку самых сексуальных спортсменок.
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Футболист включил Туктамышеву в топ-3 сексуальных спортсменок

News.ru12:42

Нобоа включил Туктамышеву в тройку самых сексуальных спортсменок мира

РИА Новости10:34

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Sportbox.RU07:49

Нобоа в интервью Туктамышевой назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Sport24.ru07:54

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Матч ТВ07:49

Футболист «Зенита» Нобоа назвал тройку самых сексуальных спортсменок

78.ru08:57

Нобоа: Туктамышева – первая в списке самых сексуальных спортсменок

Metaratings08:55
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Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Кино

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Футбол

Аленичев считает, что «Енисей» сможет отобрать очки у «Локомотива»

«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 12:00
Футбол

Клопп: «Инсинье не перейдет в „Ливерпуль“»

Обновлено в 10:36
Технологии

Walmart экспериментирует с ИИ для мониторинга магазинов в реальном времени

Walmart, который сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Amazon и других интернет-магазинов, экспериментирует с оцифровкой своих физических магазинов, чтобы управлять ими более эффективно, контролировать расходы и делать покупки более приятными.
Обновлено в 09:40
Хоккей

Борис Михайлов: «О золоте на ЧМ говорить, на мой взгляд, преждевременно»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о составе сборной России в преддверии чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Экономика

Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Футбол

Братья Кокорины извинились перед пострадавшими

Обновлено в 13:22
Общество

Чиновники Волгограда не видят ничего необычного в срыве сроков по ЦПКиО

Добавим, что в прошлом году руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов списал срыв сроков соглашения на чемпионат мира по футболу и строил планы, что по обновленному ЦПКиО горожане прогуляются в конце 2018 года.
Обновлено в 06:27
Авто

Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

«В кафе платит тот, кого выберет официант. Попадает все время Селихов». Ещенко — о «Спартаке»

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко пришел в гости к Марии Беловой в "Подкат-шоу" на Sport24 и рассказал: О травме крестов — Все в порядке.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в России

Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов.
Обновлено в 06:59
Общество

Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м

Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Наталия Медведева кардинально сменила имидж

Обновлено вчера в 13:30
Технологии

Образовательный единорог: стартап Coursera оценили в миллиард

Образовательный стартап Сoursera привлек новый раунд инвестиций в размере $103 млн.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:23
Гаджеты

LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее

Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Общество

Как спроектировать свою маленькую ферму с нуля

Небольшая ферма может варьироваться от шести соток с несколькими курами-несушками и парой коз до больших участок, где можно содержать большое поголовье КРС, овец и домашней птицы плюс выращивать полевые культуры.
Обновлено в 02:09
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Происшествия

СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии

Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Экономика

Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26
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Кристиан Нобоа
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и национальной сборной Эквадора.
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Елизавета Сергеевна Туктамышева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы 2015, чемпионка России 2013, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015, чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр, серебряный призёр финала Гран-при 2010 года среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
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