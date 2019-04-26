Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменокМатч ТВ 07:49
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на порос, проведенный ВЦИОМ.
Обновлено в 20:54
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Обновлено в 18:06
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Минздрав рассказал, как правильно готовить шашлык
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян советует выбирать нежирное мясо и хорошо вымачивать его в маринаде перед жаркой.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85%
За январь-март на российском рынке было реализовано 24 автомобиля Rolls-Royce, тогда как в первом квартале 2018 года объем продаж британской марки в России составлял 13 машин.
Обновлено в 10:50
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч
Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Депутаты от фракции КПРФ провели закон о сити-менеджере в Иркутске
В четверг, 25 апреля, на внеочередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области был принят в первом чтении закон об избрании главы Иркутска по итогам конкурса наряду с уже установленным порядком выборов главы города из числа депутатов городской думы.
Обновлено в 09:51
Политика
Во Владивостоке отменили мемориальную церемонию с участием Ким Чен Ына
Церемония возложения цветов к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота (ТОФ)" во Владивостоке с участием председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и губернатора Приморского края Олег Кожемяко, отменена, сообщили собравшимся у мемориала журналистам организаторы мероприятия.
Обновлено в 20:11
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке
Обновлено в 19:54
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. 26-27 апреля он примет участие во 2-м международном форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено в 09:08
Общество
ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:46
Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38