Футбол

Нобоа надеется сыграть с «Фенербахче»
Спорт-Экспресс
04:04

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа надеется, что сможет выйти на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Эквадорец восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Спорт-Экспресс04:04

Подробнее о событии

Нобоа надеется сыграть в матче матче с «Фенербахче»

Петербургский дневник05:43

Не выходивший на поле с лета Нобоа заявил, что готов сыграть с «Фенербахче»

78.ru05:43

Полузащитник «Зенита» Нобоа: Надеюсь, что на сборах в Катаре начну уже тренироваться с партнерами

Фонтанка.Ру04:34

Кристиан Нобоа: «Надеюсь, что смогу выйти на поле в матче против „Фенербахче“»

Sportbox.RU04:08

Нобоа: «Надеюсь вернуться на поле к матчу с „Фенербахче“ в Лиге Европы»

Sport24.ru04:06

Нобоа: очень надеюсь, что сыграю с «Фенербахче»!

Чемпионат04:03

Кристиан Нобоа: «Колено не беспокоит. Чувствую себя счастливым после того, как столько времени не мог нормально ходить»

Спорт-Экспресс06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Футбол

«Реал» и «Барселона» сыграют 2 марта

Стала известна дата проведения матча между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 26-го тура Примеры.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Динамо» объявило о возвращении Юсупова

Обновлено в 05:09
Футбол

Мак: Шкртел рассказал, что у «Фенербахче» все сложно

Полузащитник петербургского "Зенита" Роберт Мак сообщил, что, по словам его товарища по сборной Словакии Мартина Шкртела, который выступает за "Фенербахче", турецкий клуб сейчас переживает сложные времена.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Локомотив» отправился на сбор в Катар

Игроки московского «Локомотива» отправились в Катар, где с 14 по 29 января будут проходить первый сбор.
Обновлено в 01:44
Футбол

Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Футболист Александр Кокорин, арестованный за избиение нескольких человек в столичном кафе, пожаловался на обострение травмы и невозможность поддерживать спортивную форму в условиях содержания в СИЗО «Бутырка».
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 01:07
Футбол

Олег Кононов: «С детства болел за „Спартак“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.
Обновлено в 03:54
Футбол

Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ

Обновлено в 01:52
Футбол

Вратарь «Спартака» Терешкин пропускает тренировку в понедельник

Молодой вратарь "Спартака" Владислав Терешкин пропускает очередную тренировку команды в понедельник.
Обновлено в 02:09
Футбол

«Анжи» не сможет заявить в РПЛ новичка Кутателадзе

Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет выступать за махачкалинский «Анжи».
Обновлено в 05:34
Футбол

Экс-защитник ЦСКА находится на просмотре в «Оренбурге»

На просмотре находится защитник Савелий Козлов и один игрок из молодежки.
Обновлено в 05:46
Футбол

Клаудио Маркизио: «Российский футбол многое дает мне»

Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ испытывает проблемы с глубиной состава»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари рассказал о своих эмоциях от победы над «Бетисом» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Тоттенхэм» может доиграть сезон на недостроенном домашнем стадионе

Новый стадион лондонского «Тоттенхэм Хотспур» не будет достроен до конца в нынешнем сезоне, утверждает Daily Mail.
Обновлено в 04:23
Футбол

Игуаин официально запросил трансфер в «Челси»

Обновлено вчера в 15:16
ещё по теме
Кристиан Нобоа
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и национальной сборной Эквадора.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фенербахче
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбул, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче», выступающий в Турецкой Суперлиге. Один из самых популярных футбольных клубов страны. Домашние матчи играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное