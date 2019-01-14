Футбол
Нобоа надеется сыграть с «Фенербахче»
Нобоа надеется сыграть с «Фенербахче»Спорт-Экспресс04:04
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа надеется, что сможет выйти на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Эквадорец восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Спорт-Экспресс04:04
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