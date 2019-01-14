Футбол
Нобоа надеется сыграть с «Фенербахче»
Нобоа надеется сыграть с «Фенербахче»Спорт-Экспресс04:04
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа надеется, что сможет выйти на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Эквадорец восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Спорт-Экспресс04:04
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Политика
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Общество
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Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
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Общество
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Обновлено в 05:32
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Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры
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Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки
Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев
В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Новый бюджетный смартфон Samsung появится сначала на индийском рынке
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Обновлено в 04:16
Происшествия
Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге
В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Происшествия
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
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Авто
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По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за минувшие 12 месяцев выросли сразу на 12,8% и достигли цифры в 1 800 591 реализованный экземпляр.
Обновлено в 08:11
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Медведев потребовал проанализировать ситуацию в сфере газоснабжения
Обновлено в 06:59
Происшествия
Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска
Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.
Обновлено в 05:07
Экономика
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
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В России создадут аналог LinkedIn
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Космос
Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация
Обновлено вчера в 18:23
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Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования
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Обновлено в 03:54
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В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга
В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено вчера в 12:57
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Трамп отверг обвинения в работе на Кремль
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Обновлено в 08:29
Политика
Главу администрации Порошенко могут уволить за неверие в победу шефа
Глава администрации президента Украины Игорь Райнин после заявления о бесперспективности Петра Порошенко остаться президентом после выборов находится под угрозой увольнения, сообщил источник в правительственных кругах.
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Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков.
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