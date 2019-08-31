Футбол

Sport24.ruSport24.ruНобоа: «Наконец-то „Сочи“ победил. Главное — команда хорошо играла»

Рубин — Сочи
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Евгений Башкиров
14′
Зураб Давиташвили
20′
22′
Ибрагим Цаллагов
29′
Душан Лагатор
37′
Никита Бурмистров
52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
55′
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
71′
73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
76′
78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
90′+3′
Александр Карапетян
5 фото
Главное — команда хорошо играла. В «Сочи» хорошие футболисты, просто надо больше работать, у нас много новых футболистов. Мы знакомимся, смотрим, как играем друг с другом.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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