с чего всё началось

Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

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Путешествия Путешествия В Киеве ввели посуточный туристический сбор С начала года в Киеве изменяется туристический сбор и принцип его оплаты.

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Транспорт Транспорт Японская ANA решила открыть регулярные рейсы в Москву и Владивосток Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) намерена открыть ежедневные рейсы в Москву и Владивосток, пишет газета Nikkei.

Общество Общество Врач заступился за посоветовавшую медикам помыть полы чиновницу Президент областной врачебной палаты и заслуженный врач России Анатолий Ильин заступился за временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову, посоветовавшую медикам больницы в Струнино провести уборку.

ЖКХ ЖКХ В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».

Общество Общество Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.

Общество Общество Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомобили в России.

Общество Общество В Египте студентку отчислили из университета за объятия с женихом В Египте студентку университета аль-Азхар исключили из университета после того, как в сети появилось видео, в котором она обнимается с женихом, пишет Ahram.

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