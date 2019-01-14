Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Нобелевского лауреата лишили званий за расизмИзвестия14:44
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев. Об этом сообщается на сайте лаборатории.
Известия14:44
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с чего всё началось
После этого заявления лаборатория, ранее возглавляемая Уотсоном, выпустила официальное обращение, в котором назвала слова исследователя «бездоказательными и безрассудными».Ридус14:04
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