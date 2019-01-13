Наука
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизмГазета.Ruвчера в 12:06
Первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории, которую он ранее возглавлял, за высказывания относительно интеллектуальных способностей разных рас.
Газета.Ruвчера в 12:06
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с чего всё началось
После этого заявления лаборатория, ранее возглавляемая Уотсоном, выпустила официальное обращение, в котором назвала слова исследователя «бездоказательными и безрассудными».Ридусвчера в 14:04
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Шахтах
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Происшествия
Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707
Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:08
Происшествия
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Обновлено в 01:11
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
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Происшествия
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Обновлено вчера в 12:43
Экономика
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Кино
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы
На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.
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Политика
СМИ сообщили об ответе Японии про отказ от пресс-конференции с Россией
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Происшествия
СКР возбудит уголовное дело о взрыве в жилом доме в Ростовской области
Обновлено в 01:35
Финансы
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк с понедельника повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентного пункта, адаптируясь к рыночным условиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 02:26
Космос
Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане
Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Из-за взрыва в многоэтажке в Шахтах ввели режим ЧС
В Шахтах введен режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоэтажке ранним утром 14 января.
Обновлено в 01:56
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В Индонезии нашли речевой самописец упавшего самолета Lion Air
В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек.
Обновлено в 02:26
Общество
В России могут появиться автономера зеленого цвета
Электромобили в России, возможно, получат специальные государственные номера зеленого цвета.
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Футбол
Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО
Обновлено в 01:02
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В аэропорту Тюмени задымился двигатель самолета
Организована проверка после инцидента в аэропорту Рощину в Тюмени: здесь утром начал дымить один из двигателей пассажирского самолета.
Обновлено в 01:47
Общество
Чиновница, советовавшая врачам помыть полы, проведет уборку в больнице
Обновлено 12 января в 12:22
Происшествия
Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину
Обновлено в 00:55
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Теннис
Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено вчера в 16:51
Теннис
Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи: Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Дарт на Australian Open 2019.
Обновлено вчера в 20:29
Автоспорт
Николаев опрокинул грузовик на шестом этапе «Дакара»
Грузовик российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения спецучастка на шестом этапе ралли-рейда "Дакар" в Перу.
Обновлено в 00:22