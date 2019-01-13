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Происшествия Происшествия В окрестностях Тегерана разбился «Боинг-707»

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Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Происшествия Происшествия После взрыва газа в жилом доме в Шахтах возбудили уголовное дело По данным Следственного комитета, в результате взрыва газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи дома.

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Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Армия и оружие Армия и оружие США захотели ослабить влияние России в Арктике

Политика Политика МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.

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Космос Космос Причиной отказа «Спектра-Р» могла стать космическая радиация «В качестве причины неработоспособности приемо-передающего устройства «Спектра-Р» специалисты предполагают влияние дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника», – отметил источник.

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Наука Наука Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм Первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории, которую он ранее возглавлял, за высказывания относительно интеллектуальных способностей разных рас.

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