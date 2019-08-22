Футбол
Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»Спорт-Экспресс 12:16
Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на 4 года.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
В Британии шесть подруг откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и прочитали "пугающе точные" предсказания в ней, пишет таблоид Mirror.
Обновлено в 21:02
Экономика
Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках
Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В проливе Ла-Манш спасены 50 мигрантов
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Здоровье
Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки
В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.
Обновлено в 15:20
Политика
Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год
Администрация Дональда Трампа собиралась предложить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.
Обновлено вчера в 07:23
Теннис
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту
Российский корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом "Федором" выведен на околоземную орбиту, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия
Более половины спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного их производителями.
Обновлено 20 августа в 10:02
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
И. о. постпреда РФ при ООН раскритиковал испытания американской ракеты
Надеются на сдержанность США Со стороны постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня прозвучал призыв к США вернуться к переговорам с Россией по вопросу дальнейшего сокращения вооружения.
Обновлено в 18:25
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено в 06:01
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»
В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 20:52
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Футбол
«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»
Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды.
Обновлено в 18:13