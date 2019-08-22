Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на 4 года.

Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»

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