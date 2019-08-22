Футбол
Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»Спорт-Экспресс вчера в 12:16
Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на 4 года.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Обновлено 21 августа в 14:37
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Актриса Элизабет Херли поделилась секретами похудения после 40 лет
Элизабет Херли отмечает, что после 40 лет метаболизм (обмен веществ в организме) заметно замедляется, поэтому позволить себе любую пищу, как это было в 20-30 лет, уже нельзя.
Обновлено в 00:23
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Космос
Россия впервые запустила в космос робота
С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета
Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
Молоко «с отравлением» нашли в двух районах Приморья
В партиях сырого молока из Михайловского и Партизанского районов выявлены нарушения, которые могут вызвать отравление и другие заболевания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
Россиян предупредили о риске смертельных лихорадок из-за комаров
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Сенатор предложил Зеленскому план признания Крыма частью России
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разработать план постепенного признания Крыма частью российского государства.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
ЖКХ
В Белогорске Роспотребнадзор закрыл несколько детских садов
Почти 1 700 воспитанникам детских садов Белогорска запретили посещать детский сад.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Белом доме назвали условие для возможного возвращения России в G8
Представитель американской администрации сообщил, что на G7 могут поднять вопрос о возвращении России в G8, если страна выполнит одно условие, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля
Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 19:08
Авто
Компания Cupra продемонстрирует интерьер электрического внедорожника
Как сказали представители компании Cupra, по средствам дизайна интерьера можно будет оценить кабину.
Обновлено в 00:09
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Энергетика
За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль
Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
Обновлено 21 августа в 19:00
Авто
64-летний двигатель Porsche оценили в 220 тыс. долларов
На интернет-ресурсе Bring a Trailer появилось уникальное предложение – оппозитный мотор Porsche Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam, за который хотят 220 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск
Обновлено вчера в 08:55
Кино
Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме Роберта Родригеса
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей
Огнеборцам удалось локализовать пожар, бушующий на складе свечей и охвативший территорию площадью четыре тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:39