Футбол
Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»Спорт-Экспресс 12:16
Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на 4 года.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Политика
Кремль подтвердил контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной
В Кремле подтвердили проведение контактов РФ об обмене удерживаемых лиц с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:35
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Наука
«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов
В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Политика
Президент Италии дал время на переговоры о формировании правительства
Время на ведение переговоров между парламентскими партиями с целью формирования коалиционного правительства дал президент Италии Серджо Маттарелла 22 августа во время своего выступления по телевидению, которое транслировал телеканад Rai News 24.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Политика
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
Переговоры двух лидеров продемонстрировали полное поражение Украины.
Обновлено в 10:28
Общество
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
В киевском аэропорту "Борисполь" задержали направлявшихся через Украину из Турции в Армению граждан Ирана без документов.
Обновлено в 17:34
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения в РФ
Нужна немедленная модернизация первичного звена, заявил на совещании в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:35
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
Компани сложит полномочия играющего тренера «Андерлехта»
Главный тренер «Андерлехта» Саймон Дэвис решил, что Компани сосредоточится на своих обязанностях защитника.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52