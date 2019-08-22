Футбол
Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»Спорт-Экспресс 12:16
Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на 4 года.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Политика
Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными
В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
После ламп подсветки в дверях, на дверных ручках, внутреннего освещения и необычного светового коврика Welcome Light, установленного под автомобилем, BMW нашла другой способ добавить больше светодиодов в свои автомобили.
Обновлено в 05:44
Футбол
Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России
Обновлено в 08:51
Политика
Россиянин, осужденный на Украине за терроризм, попросил о помиловании
Алексей Седиков написал прошение на имя президента страны Владимира Зеленского На Украине осужденный за терроризм россиянин Алексей Седиков написал прошение о помиловании в адрес президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:52
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s
Обновлено в 06:08
Политика
Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка
Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома
Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что планирует выпустить новый альбом уже осенью 2019 года.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Общество
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации
Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 13:22
Футбол
В России возбудили первое уголовное дело о договорном матче
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования после матча между командами «Чайка» и «Черноморец».
Обновлено в 07:59