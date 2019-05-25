Футбол
«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛГазета.Ru 10:14
В составе победителей отличились Павел Голышев, Максим Палиенко и Александр Салугин. У гостей мяч забил Игорь Киреев. "Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн
Нижний Новгород on-line07:53
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