«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛГазета.Ru 10:14

В составе победителей отличились Павел Голышев, Максим Палиенко и Александр Салугин. У гостей мяч забил Игорь Киреев. "Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ

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