«Нижний Новгород» выиграл у «Химок», «Авангард» был сильнее «Мордовии»Sport24.ru 09:57

После первого гола подмосковная команда осталась вдесятером: удален был Кирилл Боженов. В таблице первенства «Нижний Новгород» (49 очков) располагается на 4-й строчке, а «Химки» (36) занимают 14-е место. В другом матче тура «Авангард» в Курске победил саранскую «Мордовию».

«Нижний Новгород» выиграл у «Химок», «Авангард» был сильнее «Мордовии»

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