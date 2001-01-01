«Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступать в РПЛКоммерсантъ вчера в 11:58

Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли саранскую «Мордовию» в матче заключительного тура Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» по итогам турнира набрал 62 очка и занял 4 место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

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