Футбол

«Нижний Новгород» сыграет с «Крыльями Советов» 2 июняNewsroom24 вчера в 14:15

2 июня, в воскресенье, футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет ответный стыковой матч с самарскими «Крыльями Советов» за право участия в Премьер-лиге сезона 2019/2020. Напомним, 30 мая нижегородцы на своем поле уступили представителю элитного дивизиона 1:3.
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«Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция. Стыковой матч

Sport24.ru08:30

Дмитрий Черышев: «Никакой игры не жду от „Крыльев“. Смотрю только на свою команду»

Спорт-Экспресс09:30

Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019: прямая онлайн-трансляция ответного стыкового матча за место в РПЛ

КП - Самаравчера в 18:00

На матче «Крыльев Советов» с «Нижним Новгородом» ожидается 25 тыс. болельщиков

Чемпионат05:02

«Крылья Советов» – «Нижний Новгород» – 0:0. Текстовая трансляция

Sports.ru05:51

Миодраг Божович: «„Крылья Советов“ будут действовать от своей игры»

Матч ТВ09:45

«Нижний Новгород» сыграет с «Крыльями Советов» 2 июня

Newsroom24вчера в 14:15
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Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
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Обновлено в 09:41
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

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Происшествия

На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом

Автоцистерна опрокинулась на обочину, произошла ее расгерметизация - горючая жидкость растеклась вдоль дороги и попала в ливневую канализацию.
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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Похороны Рейеса состоятся завтра

Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Общество

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Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
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Обновлено вчера в 22:20
Политика

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Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
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Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
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Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
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Общество

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

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Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
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Загитова продемонстрировала навыки игры в футбол

Обновлено в 08:45
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На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
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В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
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Опубликованы снимки интерьера новой Hyundai Sonata

В свою очередь, пользователям Сети стали доступны снимки салона Hyundai Sonata, где значительно модернизировали переднюю панель, а также добавили множество новых опций.
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Общество

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Обновлено в 03:45
Политика

В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».
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1 июня в Тамбове пройдёт Единый государственный экзамен по русскому языку.
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Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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