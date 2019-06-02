Футбол
«Нижний Новгород» сыграет с «Крыльями Советов» 2 июняNewsroom24 вчера в 14:15
2 июня, в воскресенье, футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет ответный стыковой матч с самарскими «Крыльями Советов» за право участия в Премьер-лиге сезона 2019/2020. Напомним, 30 мая нижегородцы на своем поле уступили представителю элитного дивизиона 1:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Политика
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Происшествия
На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом
Автоцистерна опрокинулась на обочину, произошла ее расгерметизация - горючая жидкость растеклась вдоль дороги и попала в ливневую канализацию.
Обновлено в 09:17
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Похороны Рейеса состоятся завтра
Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Общество
Пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день
После оплаты ЖКХ и приобретения лекарств у пенсионера остаётся только 200 рублей на день.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошел взрыв
Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Спорт
Загитова продемонстрировала навыки игры в футбол
Обновлено в 08:45
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Авто
Опубликованы снимки интерьера новой Hyundai Sonata
В свою очередь, пользователям Сети стали доступны снимки салона Hyundai Sonata, где значительно модернизировали переднюю панель, а также добавили множество новых опций.
Обновлено в 01:28
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»
На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 00:07
Общество
Одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ по русскому языку
1 июня в Тамбове пройдёт Единый государственный экзамен по русскому языку.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30