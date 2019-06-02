«Томь» и «Уфа» начали второй стыковой матч за выход в РПЛНева Спорт 07:00

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Уфа» заняла 14-е место, а «Томь» стала третьей в Первом дивизионе. Лицензию РПЛ «Томь» на следующий сезон пока не получила. Первая встреча завершилась победой "Уфы" на домашнем стадионе со счетом 2:0.

«Томь» и «Уфа» начали второй стыковой матч за выход в РПЛ

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