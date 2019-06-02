Футбол
«Томь» и «Уфа» начали второй стыковой матч за выход в РПЛНева Спорт 07:00
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Уфа» заняла 14-е место, а «Томь» стала третьей в Первом дивизионе. Лицензию РПЛ «Томь» на следующий сезон пока не получила. Первая встреча завершилась победой "Уфы" на домашнем стадионе со счетом 2:0.
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Общество
Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании
Обновлено в 05:16
Экономика
Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН
На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 08:04
Общество
Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки
За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов поделился теплым фото с племянницами
Вчера шоумен побывал в родном городе Балтийске Калининградской области и встретился там с любимыми племянницами.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Общество
30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Политика
Китай планирует «биться до конца» в торговой войне
Пекин сегодня выразил готовность к продолжению диалога с США о прекращении торговой войны.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Андрей Чуев лечится от бесплодия
Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» Андрей Чуев связал себя узами брака во второй раз в 2017 году.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Миколог назвал самые грибные места в столичном регионе
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни
В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Технологии
Redmi троллит OnePlus на рекламных щитах
Чаще всего троллингом на рекламных щитах занимаются производители автомобилей, но и изготовители смартфонов тоже нет-нет да и порадуют простого обывателя.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Похороны Рейеса состоятся завтра
Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39