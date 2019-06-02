Футбол

«Томь» и «Уфа» начали второй стыковой матч за выход в РПЛНева Спорт 07:00

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Уфа» заняла 14-е место, а «Томь» стала третьей в Первом дивизионе. Лицензию РПЛ «Томь» на следующий сезон пока не получила. Первая встреча завершилась победой "Уфы" на домашнем стадионе со счетом 2:0.
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«Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция. Стыковой матч

Sport24.ru08:30

«Нижний Новгород» сыграет с «Крыльями Советов» 2 июня

Newsroom24вчера в 14:15

Сегодня пройдут ответные стыковые матчи за право сыграть в РПЛ

Советский спорт05:03

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: котировки на ответный матч за место в РПЛ

Чемпионат06:30

«Крылья Советов» – «Нижний Новгород». Текстовая трансляция начнется в 17:00

Sports.ru05:51

На матче «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» ожидается 25 тысяч болельщиков

Спорт-Экспресс06:01

«Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом» в белой форме

Волжская коммуна30 мая в 05:28
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Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Общество

Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании

Обновлено в 05:16
Экономика

Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций

Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

МИД РФ ответил на претензии Киева, заявленные в суде ООН

На Смоленской площади напомнили, что 3−7 июня в Гааге состоятся слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое инициировано Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено в 08:04
Общество

Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Обновлено в 06:17
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов поделился теплым фото с племянницами

Вчера шоумен побывал в родном городе Балтийске Калининградской области и встретился там с любимыми племянницами.
Обновлено в 06:30
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Общество

30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе

На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Политика

Китай планирует «биться до конца» в торговой войне

Пекин сегодня выразил готовность к продолжению диалога с США о прекращении торговой войны.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Андрей Чуев лечится от бесплодия

Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» Андрей Чуев связал себя узами брака во второй раз в 2017 году.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Миколог назвал самые грибные места в столичном регионе

Обновлено вчера в 23:57
Общество

В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни

В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Технологии

Redmi троллит OnePlus на рекламных щитах

Чаще всего троллингом на рекламных щитах занимаются производители автомобилей, но и изготовители смартфонов тоже нет-нет да и порадуют простого обывателя.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Похороны Рейеса состоятся завтра

Сообщается, что похороны испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который вчера погиб в ДТП, состоятся завтра в его родном городе Утрера.
Обновлено в 05:44
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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