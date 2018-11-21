Баскетбол

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов
Советский спорт
вчера в 13:23

В составе российской команды самым результативным стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Джордон Кроуфорд 19 баллов. В следующем туре Лиги чемпионов Нижний Новгород 12 декабря сыграет в гостях с итальянским Авеллино.
Советский спортвчера в 13:23

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БК «Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в Лиге чемпионов

Newsroom24вчера в 22:40

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в Лиге чемпионов. Перри набрал 16 очков

Sport24.ruвчера в 15:39

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 13:23

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 13:16

«Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 13:00

«Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов

Sportbox.RUвчера в 13:00

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 12:58
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Баскетбол

«Лейкерс» победили «Кливленд» в первом матче Джеймса с бывшей командой

Обновлено в 00:32
Баскетбол

Алексей Швед: «„Химки“ сыграли в свой баскетбол и победили»

Защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что команда сыграла в свой баскетбол и победила в матче Евролиги с «Будучностью» (85:69).
Обновлено в 00:44
Баскетбол

«Автодор» с первого места вышел в следующий этап Кубка ФИБА-Европа

Обновлено в 00:38
Баскетбол

Ясикявичюс: ЦСКА был немного умнее «Жальгириса»

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (97:99).
Обновлено вчера в 23:16
Баскетбол

У Маркелла Фульца обнаружены проблемы с запястьем

Как сообщает The Athletic, у защитника «Филадельфии» Маркелла Фульца обнаружены проблемы не только с правым плечом, но и с правым запястьем.
Обновлено в 00:30
Баскетбол

Суперлига. «Самара» разгромила «Купол-Родники»

21 ноября в последнем осеннем матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке разгромила ижевский «Купол-Родники» — 105:68.
Обновлено в 00:26
Баскетбол

Винс Картер набрал 25 000 очков за карьеру

Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер в концовке домашнего матча против своей первой команды «Торонто» набрал 25 000-е очко в карьере.
Обновлено вчера в 22:58
Баскетбол

Карл-Энтони Таунс вколотил сверху через Пола Миллсэпа

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс на последних минутах матча с «Денвером» прошел под кольцо и вколотил сверху через Пола Миллсэпа.
Обновлено вчера в 22:43
Баскетбол

Карточку с автографом Майкла Джордана купили за 95 тысяч долларов

Карточка с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за $95 тыс, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:37
Баскетбол

«Панатинаикос» прервал победную серию «Барселоны»

"Барселона" уступила "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Каталонцы впервые проиграли после серии из пяти побед.
Обновлено вчера в 16:23
Баскетбол

Джон Уолл набрал 30 очков и 8 передач в игре с «Клипперс»

Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл записал на свой счет 30 очков, 4 подбора и 8 передач в игре с «Клипперс» (125:118).
Обновлено вчера в 13:26
Баскетбол

«Вашингтон» планирует подписать Окаро Уайта

Согласно сообщению The Athletic, «Вашингтон» планирует подписать форварда Окаро Уайта на вакантное место в составе.
Обновлено вчера в 12:08
Баскетбол

Бросок Дэнни Грина принес «Торонто» победу в матче с «Орландо»

Бросок атакующего защитника «Торонто» Дэнни Грина на последней секунде принес его команде победу в матче с «Орландо» – 93:91.
Обновлено вчера в 08:29
Баскетбол

Брэдли Бил и Тайрон Уоллес ударились головами

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил и разыгрывающий «Клипперс» Тайрон Уоллес ударились головами во время матча между командами.
Обновлено вчера в 10:44
Баскетбол

Энтони Дэвис стал 10-м игроком в истории НБА, набравшим не менее 5 пунктов в 5 статистических показателях

Центровой «Нового Орлеана» Энтони Дэвис стал 10-м игроком в истории НБА, набравшим в одном матче не менее 5 пунктов в 5 статистических показателях, сообщает Clutch Points.
Обновлено вчера в 23:37
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