Баскетбол
В составе российской команды самым результативным стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Джордон Кроуфорд 19 баллов. В следующем туре Лиги чемпионов Нижний Новгород 12 декабря сыграет в гостях с итальянским Авеллино.
Советский спортвчера в 13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в Лиге чемпионов. Перри набрал 16 очков
Sport24.ruвчера в 15:39
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов
РИА Новостивчера в 13:16
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Баскетбол
«Лейкерс» победили «Кливленд» в первом матче Джеймса с бывшей командой
Обновлено в 00:32
Баскетбол
Алексей Швед: «„Химки“ сыграли в свой баскетбол и победили»
Защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что команда сыграла в свой баскетбол и победила в матче Евролиги с «Будучностью» (85:69).
Обновлено в 00:44
Баскетбол
«Автодор» с первого места вышел в следующий этап Кубка ФИБА-Европа
Обновлено в 00:38
Баскетбол
Ясикявичюс: ЦСКА был немного умнее «Жальгириса»
Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (97:99).
Обновлено вчера в 23:16
Баскетбол
У Маркелла Фульца обнаружены проблемы с запястьем
Как сообщает The Athletic, у защитника «Филадельфии» Маркелла Фульца обнаружены проблемы не только с правым плечом, но и с правым запястьем.
Обновлено в 00:30
Баскетбол
Суперлига. «Самара» разгромила «Купол-Родники»
21 ноября в последнем осеннем матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке разгромила ижевский «Купол-Родники» — 105:68.
Обновлено в 00:26
Баскетбол
Винс Картер набрал 25 000 очков за карьеру
Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер в концовке домашнего матча против своей первой команды «Торонто» набрал 25 000-е очко в карьере.
Обновлено вчера в 22:58
Баскетбол
Карл-Энтони Таунс вколотил сверху через Пола Миллсэпа
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс на последних минутах матча с «Денвером» прошел под кольцо и вколотил сверху через Пола Миллсэпа.
Обновлено вчера в 22:43
Баскетбол
Карточку с автографом Майкла Джордана купили за 95 тысяч долларов
Карточка с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за $95 тыс, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:37
Баскетбол
«Панатинаикос» прервал победную серию «Барселоны»
"Барселона" уступила "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Каталонцы впервые проиграли после серии из пяти побед.
Обновлено вчера в 16:23
Баскетбол
Джон Уолл набрал 30 очков и 8 передач в игре с «Клипперс»
Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл записал на свой счет 30 очков, 4 подбора и 8 передач в игре с «Клипперс» (125:118).
Обновлено вчера в 13:26
Баскетбол
«Вашингтон» планирует подписать Окаро Уайта
Согласно сообщению The Athletic, «Вашингтон» планирует подписать форварда Окаро Уайта на вакантное место в составе.
Обновлено вчера в 12:08
Баскетбол
Бросок Дэнни Грина принес «Торонто» победу в матче с «Орландо»
Бросок атакующего защитника «Торонто» Дэнни Грина на последней секунде принес его команде победу в матче с «Орландо» – 93:91.
Обновлено вчера в 08:29
Баскетбол
Брэдли Бил и Тайрон Уоллес ударились головами
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил и разыгрывающий «Клипперс» Тайрон Уоллес ударились головами во время матча между командами.
Обновлено вчера в 10:44
Баскетбол
Энтони Дэвис стал 10-м игроком в истории НБА, набравшим не менее 5 пунктов в 5 статистических показателях
Центровой «Нового Орлеана» Энтони Дэвис стал 10-м игроком в истории НБА, набравшим в одном матче не менее 5 пунктов в 5 статистических показателях, сообщает Clutch Points.
Обновлено вчера в 23:37