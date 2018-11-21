Баскетбол
В составе российской команды самым результативным стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Джордон Кроуфорд 19 баллов. В следующем туре Лиги чемпионов Нижний Новгород 12 декабря сыграет в гостях с итальянским Авеллино.
Советский спорт13:23
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Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Жальгирисом» в матче Евролиги
Обновлено в 18:26
Баскетбол
УНИКС в гостях обыграл «Торино»
УНИКС провел выездной матч с «Торино» в рамках восьмого тура группового этапа Еврокубка.
Обновлено в 22:46
Баскетбол
Момент дня. «Химки» забивают головой
В конце второй четверти матча регулярного чемпионата Евролиги против "Будучности" разыгрывающий подмосковного клуба Маркович отпасовал под кольцо форварду Мики, который совершенно не ожидал передачи, но мяч попал ему в голову и залетел в кольцо.
Обновлено в 18:40
Баскетбол
Кайл Лаури сделал свой первый трипл-дабл в сезоне
Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури в гостевом матче с «Атлантой» оформил свой первый в нынешнем в сезоне и 13-й в карьере трипл-дабл.
Обновлено в 23:02
Баскетбол
Винс Картер набрал 25 000 очков за карьеру
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Баскетбол
Карл-Энтони Таунс вколотил сверху через Пола Миллсэпа
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс на последних минутах матча с «Денвером» прошел под кольцо и вколотил сверху через Пола Миллсэпа.
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Баскетбол
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Баскетбол
Джон Уолл набрал 30 очков и 8 передач в игре с «Клипперс»
Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл записал на свой счет 30 очков, 4 подбора и 8 передач в игре с «Клипперс» (125:118).
Обновлено в 13:26
Баскетбол
Карточку с автографом Майкла Джордана купили за 95 тысяч долларов
Карточка с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за $95 тыс, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:37
Баскетбол
«Вашингтон» планирует подписать Окаро Уайта
Согласно сообщению The Athletic, «Вашингтон» планирует подписать форварда Окаро Уайта на вакантное место в составе.
Обновлено в 12:08
Баскетбол
Брэдли Бил и Тайрон Уоллес ударились головами
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил и разыгрывающий «Клипперс» Тайрон Уоллес ударились головами во время матча между командами.
Обновлено в 10:44
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«Мемфис» выиграл у «Сан-Антонио» и продлил победную серию
"Сан-Антонио" на своем паркете уступил "Мемфису" в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено в 23:12
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Энтони Гилл: «Сегодня все сыграли хорошо, включая меня»
Сегодня все сыграли хорошо, включая меня.
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Студенческая лига ВТБ. Дебютант из Ижевска одержал сенсационную победу
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Крис Бош: «Первый матч Леброна в Кливленде в составе „Майами“ был самым страшным моим матчем»
Бывший форвард «Майами» Крис Бош поделился своими воспоминаниями о первом возвращении Леброна Джеймса в Кливленд в составе «Хит».
Обновлено в 15:20