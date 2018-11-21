Баскетбол

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов
Советский спорт
13:23

В составе российской команды самым результативным стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Джордон Кроуфорд 19 баллов. В следующем туре Лиги чемпионов Нижний Новгород 12 декабря сыграет в гостях с итальянским Авеллино.
Советский спорт13:23

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«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов

Советский спорт13:23

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости13:16

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

RT на русском13:08

«Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов

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«Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов

Sportbox.RU13:00

«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс12:58

Ватерполисты московского «Динамо» проиграли «Барселонете» в Лиге чемпионов

Чемпионат13:02
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