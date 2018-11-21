Баскетбол
В составе российской команды самым результативным стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Джордон Кроуфорд 19 баллов. В следующем туре Лиги чемпионов Нижний Новгород 12 декабря сыграет в гостях с итальянским Авеллино.
Советский спорт13:23
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Баскетбол
«Химки» обыграли «Будучность» в домашнем матче Евролиги
Обновлено в 13:53
Баскетбол
«Автодор» вышел в топ-16 Кубка ФИБА
Саратовцы с 11 очками заняли первое место в группе D и вышли в Топ-16 Кубка ФИБА.
Обновлено в 13:28
Баскетбол
Джон Уолл набрал 30 очков и 8 передач в игре с «Клипперс»
Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл записал на свой счет 30 очков, 4 подбора и 8 передач в игре с «Клипперс» (125:118).
Обновлено в 13:26
Баскетбол
Карточку с автографом Майкла Джордана купили за 95 тысяч долларов
Карточка с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за $95 тыс, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:37
Баскетбол
«Вашингтон» планирует подписать Окаро Уайта
Согласно сообщению The Athletic, «Вашингтон» планирует подписать форварда Окаро Уайта на вакантное место в составе.
Обновлено в 12:08
Баскетбол
Адриен Морман – в рубрике «Focus on»
Тяжелый форвард «Анадолу Эфеса» Адриен Морман стал героем рубрики «Focus on» на официальном YouTube-канале Евролиги.
Обновлено в 13:55
Баскетбол
Джордан Мики набрал 2 очка головой
Тяжелый форвард «Химок» Джордан Мики во 2-й четверти матча Евролиги с «Будучностью» набрал 2 очка головой.
Обновлено в 13:42
Баскетбол
Дженнингс досрочно покинул баскетбольный «Зенит»
Обновлено в 12:56
Баскетбол
Бросок Дэнни Грина принес «Торонто» победу в матче с «Орландо»
Бросок атакующего защитника «Торонто» Дэнни Грина на последней секунде принес его команде победу в матче с «Орландо» – 93:91.
Обновлено в 02:15
Баскетбол
Олимпийский чемпион рассказал об особом настрое ЦСКА на «Жальгирис»
Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов поделился мнением о предстоящем поединке московского ЦСКА и "Жальгириса" в матче Евролиги, передает газета "Известия".
Обновлено в 08:18
Баскетбол
К. Дюрант: стычка с Др. Грином никак не повлияет на решение о будущем
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант утверждает, что не будет принимать во внимание конфликт с партнёром по команде мощным форвардом Дрэймондом Грином, когда следующим летом станет свободным агентом и сможет выбирать варианты продолжения карьеры.
Обновлено в 05:22
Баскетбол
Брэдли Бил и Тайрон Уоллес ударились головами
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил и разыгрывающий «Клипперс» Тайрон Уоллес ударились головами во время матча между командами.
Обновлено в 10:44
Баскетбол
Кевин Лав планирует вернуться к игре после нового года
Форвард клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав заявил, что надеется вернуться в состав после травмы после нового года.
Обновлено в 04:25
Баскетбол
Лу Уильямс заработал первое в карьере удаление на 14-й год в НБА
Уильямс проводит в НБА 14-й сезон. Его средние показатели в этом чемпионате составляют 18,9 очка, 4,6 передачи и 2,6 подбора за игру.
Обновлено в 03:18
Баскетбол
Джереми Эванс – исполнитель лучшего данка Евролиги 20 ноября
Форвард «Дарушафаки» Джереми Эванс – исполнитель лучшего данка Евролиги 20 ноября.
Обновлено в 13:51