Баскетбол
«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионов
«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в матче Лиги чемпионовСоветский спортвчера в 13:23
В составе российской команды самым результативным стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. У гостей больше всех набрал Джордон Кроуфорд 19 баллов. В следующем туре Лиги чемпионов Нижний Новгород 12 декабря сыграет в гостях с итальянским Авеллино.
Советский спортвчера в 13:23
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БК «Нижний Новгород» уступил немецкому «Людвигсбургу» со счётом 74:76 в матче Лиги чемпионов
НИА Нижний Новгород01:08
«Нижний Новгород» проиграл «Людвигсбургу» в Лиге чемпионов. Перри набрал 16 очков
Sport24.ruвчера в 15:39
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Баскетбол
«Лейкерс» победили «Кливленд» в первом матче Джеймса с бывшей командой
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Как сообщает The Athletic, у защитника «Филадельфии» Маркелла Фульца обнаружены проблемы не только с правым плечом, но и с правым запястьем.
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Карточка с изображением легендарного баскетболиста Майкла Джордана продана за $95 тыс, сообщает "Советский спорт".
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«Панатинаикос» прервал победную серию «Барселоны»
"Барселона" уступила "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Каталонцы впервые проиграли после серии из пяти побед.
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Обновлено вчера в 12:08
Баскетбол
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Сегодня все сыграли хорошо, включая меня.
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Баскетбол
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