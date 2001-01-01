Футбол

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»Чемпионат 30 мая в 13:54

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
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«Крылья» — «Нижний Новгород»: онлайн-трансляция игры за место в РПЛ — в 17:00

Чемпионат07:00

«Нижний Новгород» проиграл «Крыльям Советов» в стыковом матче

Newsroom2430 мая в 13:59

Антон Зиньковский: Пошел бить пенальти, чтобы поздравить девушку с днем рождения

Советский спорт30 мая в 15:10

Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019: прмая онлайн-трансляция ответного стыкового матча за место в РПЛ

КП - Самаравчера в 18:00

Главный тренер «Чертаново»: «Нижний Новгород» полтора тайма играл с «Крыльями» на равных»

Sportbox.RU30 мая в 14:10

Главный тренер «Чертаново»: «Нижний Новгород» полтора тайма играл с «Крыльями» на равных»

Матч ТВ30 мая в 14:10

Сегодня «Крылья Советов» оказались сильнее

ГТРК Нижний Новгород30 мая в 15:54
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Обновлено в 03:03
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол

Томь — Уфа 1:0 (1-й тайм)

Обновлено в 03:07
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия

После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов

По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

Обновлено в 06:22
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Космос

66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные

Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Происшествия

Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 19:17
Футбол

Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Футбол

Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей

Сборная России в Twitter обнародовала поздравление ко Дню защиты детей, опубликовав видео встречи Артема Дзюбы с юным болельщиком.
Обновлено вчера в 12:48
Авто

Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Единоборства

Густафссон рассказал, почему принял решение завершить карьеру

Обновлено в 05:36
Футбол

«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба

Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера

32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Ивановской области в колонии произошел пожар

Пожар произошел в колонии строгого режима в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило УФСИН по региону в воскресенье.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол

Александр Глеб расторг контракт с БАТЭ

Белорусский футболист Александр Глеб покинул состав БАТЭ по взаимному соглашению сторон.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика

Добыча нефти выросла в мае в России

В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Авто

Почему в России отказываются от дизельных автомобилей

Напомним, кстати, что если в европейских странах автомобили на тяжелом топлива раньше занимали более половины всех продаж, то у нас такие дизельные машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 06:05
Единоборства

Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере

Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
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