Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»Чемпионат 30 мая в 13:54
Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
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