Футбол
«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигуРБК 10:04
Олег Чернышев
|7′
Владимир Обухов
|20′
|37′
Даниил Шамкин
Футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. По итогам первенства ФНЛ команда заняла четвертое место, набрав 62 очка, и проведет серию из двух матчей против клуба, который завершит сезон на 13-й строчке РПЛ.
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В стыковых матчах «Крылья Советов» встретятся с «Нижним Новгородом» или «Томью»
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