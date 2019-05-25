«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигуРБК 10:04

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. По итогам первенства ФНЛ команда заняла четвертое место, набрав 62 очка, и проведет серию из двух матчей против клуба, который завершит сезон на 13-й строчке РПЛ.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Баскетбол ЦСКА вырвал победу у «Зенита» и развил преимущество в серии Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ЦСКА дома переиграл петербургский «Зенит».

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Энергетика Эскалация ударила по ценам на нефть За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.

Хоккей Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».

Шоу-бизнес Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой» Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).

Кино «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».

Недвижимость Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.

Авто Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.

Происшествия В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Армия и оружие Хуситам удалось отбить атаки армии Йемена на Тааз Мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) смогли отбить атаки армии правительства Йемена на несколько позиций в городе Тааз, который находится на юго-западе страны.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.

Происшествия Замглавы УФНС Ростовской области задержали Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.

Политика В Госдуме поддержали слова депутата ЕП о переговорах России и Украины Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление депутата Европарламента Натана Гилла, который призвал Украину стремиться к переговорам с Россией, так как это «вопрос номер один».

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Авто 6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем» Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.

Политика Болтон: саммит Японии и КНДР поможет решению ядерной проблемы Саммит с участием лидеров Японии и КНДР Синдзо Абэ и Ким Чен Ына поспособствовал бы решению северокорейской ракетно-ядерной проблемы, считает советник главы американского государства по нацбезопасности Джон Болтон.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.