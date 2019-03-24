Футбол
«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»Евро-футбол.ру 09:24
"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2". Одни из претендентов на повышение в классе по итогам сезона набрали три очка благодаря голам Дениса Давыдова и Даниила Фомина с пенальти.
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Политика
Трамп прервал загадочное молчание в Twitter
Известный активностью в Twitter президент США Дональд Трамп прервал молчание, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года в США.
Обновлено в 10:23
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
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Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт
Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Спорт
Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира
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Футбольный клуб «Тамбов» вновь победил на выезде
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Шоу-бизнес
На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо
Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
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Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
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Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
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Политика
Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины
Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты
Названы 10 главных недостатков современных смартфонов
Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».
Обновлено в 08:12
Политика
Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива.
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"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
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Обновлено в 01:07
Общество
Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра
Рабочая неделя начнется в Петербурге с заморозков, дождя со снегом и ветра. Такие данные приводит Северо-Западное УГМС в воскресенье.
Обновлено в 10:36
Авто
Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце
Многие отметили, что на безымянном пальце ведущей появилось кольцо с бриллиантом. Ранее подобное украшение не было замечено.
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено 21 марта в 14:58
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Обновлено в 07:44
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 добрался до РФ
В версии Mazda CX-9 Active интерьер сделан из различных тканей, а стоимость этой комплектации стартует от 2,79 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Путешествия
Составлен список популярных у россиян стран со строгим визовым режимом
Эксперты сервиса для покупки авиабилетов Aviasales составили рейтинг самых популярных у россиян стран, куда сложнее всего получить визу.
Обновлено в 10:00