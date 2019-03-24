Футбол

«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»Евро-футбол.ру 09:24

"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2". Одни из претендентов на повышение в классе по итогам сезона набрали три очка благодаря голам Дениса Давыдова и Даниила Фомина с пенальти.
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ФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2» со счетом 2:1

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Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» против «Нижнего Новгорода», «Химки» принимают «Зенит-2», «Чертаново» играет с «Тамбовом»

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Из Москвы с победой: ФК «Нижний Новгород» раскатал «Спартак-2»

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