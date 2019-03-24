Футбол
«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»Евро-футбол.ру 09:24
"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2". Одни из претендентов на повышение в классе по итогам сезона набрали три очка благодаря голам Дениса Давыдова и Даниила Фомина с пенальти.
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Футбол
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Apple начала транслировать презентацию за сутки до начала
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