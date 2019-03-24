«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»Евро-футбол.ру 09:24

"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2". Одни из претендентов на повышение в классе по итогам сезона набрали три очка благодаря голам Дениса Давыдова и Даниила Фомина с пенальти.

Футбол Игроки сборной России убрались в раздевалке после матча с Казахстаном Сборная России убралась в раздевалке стадиона "Астана Арена" после победы над Казахстаном в матче квалификации Евро-2020 (4:0).

Происшествия Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.

Происшествия В Ессентуках обрушилась стена жилого дома В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.

Спорт Елена Вяльбе отрицательно оценила трассу Кубка мира в Квебеке Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке.

Происшествия Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Происшествия КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Спорт Кузьмина завершила спортивную карьеру Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.

Гаджеты Названы 10 главных недостатков современных смартфонов Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.

Хоккей Вашингтон — Филадельфия 2:0 (2-й период) Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

Политика В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Культура Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.

Спорт Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике» Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Гаджеты Apple начала транслировать презентацию за сутки до начала Презентация новинок от Apple пройдет 25 марта, но ровно за сутки до этого события на официальном сайте компании началась прямая трансляция.

Армия и оружие Россия ответит на угрозу от американских В-52 у границ страны Россия достойно ответит на завуалированную угрозу, исходящую от американских В-52, недавно пролетевших над Балтийским морем, прямо около границы страны.

Политика МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

Происшествия В Мали более 130 человек убиты неизвестными По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.

Общество Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".