Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в товарищеском матчеSportbox.RU 11:59
«Рубин» уступил «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 0:1. На 90-й минуте отличился полузащитник Павел Игнатович.
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