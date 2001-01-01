Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru 09:55
"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.
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ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн
Нижний Новгород on-line07:53
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