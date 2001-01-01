Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru 09:55

"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.
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Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой над саранским клубом «Мордовия»

НТА-Приволжье12:47

Футбол. «Мордовия» завершила сезон на 12-м месте

Известия Мордовии10:19

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Мордовию» и пробился в стыковые игры

Время Н10:15

Глеб Никитин: «Сегодня знаковый день для нижегородского футбола»

Нижегородская Правда10:22

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и вышел в «стыки» борьбы за место в Премьер-лиге

ТК Волга12:52

Мы получили шанс побороться за выход в Премьер-лигу, - Никитин

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ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн

Нижний Новгород on-line07:53
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Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Третьяк назвал игру финнов четкой и цепкой, и сказал, что россияне боролись до конца Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России высказался о выступлении сборной России против финнов в полуфинале чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика

Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе

Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Общество

Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

Обновлено в 13:03
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»

Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Обновлено в 10:23
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Автоспорт

Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно

Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено 23 мая в 11:19
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.
Обновлено в 07:51
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Хоккей

Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией

Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Хоккей

Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов

Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Религия

Папа римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Наука

Физики впервые вычислили форму волновой функции электрона

Обновлено в 08:59
Происшествия

Восемь человек погибли из‐за утечки газа на судне в Китае

Восемь человек отравились углекислым газом в результате его утечки на судне в восточной китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 12:28
Общество

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Хоккей

Кошмар. Финляндия уничтожила российскую мечту

Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка

Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48
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