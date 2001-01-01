«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru 09:55

"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.

«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах

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