Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru 09:55
"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.
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ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн
Нижний Новгород on-line07:53
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Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
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Сборная Финляндии открыла счёт в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией
Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
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В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
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Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
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Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
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«Спектр-УФ» подготовят к отправке на космодром летом 2025 года
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Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.
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Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».
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Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
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Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы
Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.
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Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков
В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
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Общество
Очевидцы в Ростове сняли на видео смерч
В Ростове-на-Дону местные жители заметили смерч над ростовским морем. Для ростовских степей явление нетипичное.
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Общество
Широкую презентацию проекта храма хотят провести в Екатеринбурге
Представители православной общественности предложили главе Екатеринбурга Александру Высокинскому провести широкую презентацию проекта строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 08:59
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
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Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 11:54
Игры
Sony: DayZ выйдет на PS4 уже 29 мая
Обновлено в 04:51
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
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Экономика
Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами
ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Футбол
Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)
В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Гаджеты
Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса
Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
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Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
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