Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и сыграет в стыковых матчахSoccer.ru 09:55

"Нижний Новгород" одолел "Мордовию" в заключительном туре ФНЛ и завершил сезон на четвертой строчке, позволяющей сыграть в переходных матчах за право выступать в РПЛ.
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Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой над саранским клубом «Мордовия»

НТА-Приволжье12:47

Мы получили шанс побороться за выход в Премьер-лигу, - Никитин

Newsroom2410:41

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Мордовию» и пробился в стыковые игры

Время Н10:15

Глеб Никитин: «Сегодня знаковый день для нижегородского футбола»

Нижегородская Правда10:22

Футбол. «Мордовия» завершила сезон на 12-м месте

Известия Мордовии10:19

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Мордовию» и вышел в «стыки» борьбы за место в Премьер-лиге

ТК Волга12:52

ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн

Нижний Новгород on-line07:53
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Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
Обновлено в 15:52
Хоккей

Сборная Финляндии открыла счёт в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 11:11
Хоккей

Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией

Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Автоспорт

Квят остался доволен результатом в квалификации Гран-при Монако

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком

Обновлено вчера в 21:23
Авто

Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой

Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
Обновлено в 10:51
Религия

Папа римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Космос

«Спектр-УФ» подготовят к отправке на космодром летом 2025 года

Обновлено в 04:47
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.
Обновлено в 07:51
Хоккей

Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ

Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото

В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Политика

Обвинитель Порошенко хочет арестовать его активы

Обвинитель добавил, что под запрет должны попасть акции, активы, счета в банках, облигации, а также офшорные компании, оформленные на подставных лиц.
Обновлено в 15:54
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков

В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».
Обновлено в 15:53
Общество

Очевидцы в Ростове сняли на видео смерч

В Ростове-на-Дону местные жители заметили смерч над ростовским морем. Для ростовских степей явление нетипичное.
Обновлено в 14:27
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета

Корпорация SpaseX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink, которые раздадут глобальный интернет в космосе.
Обновлено вчера в 02:58
Общество

Широкую презентацию проекта храма хотят провести в Екатеринбурге

Представители православной общественности предложили главе Екатеринбурга Александру Высокинскому провести широкую презентацию проекта строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 08:59
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 11:54
Игры

Sony: DayZ выйдет на PS4 уже 29 мая

Обновлено в 04:51
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Футбол

Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)

В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
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