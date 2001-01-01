Футбол
«Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах за право выступать в РПЛКоммерсантъ 11:58
Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли саранскую «Мордовию» в матче заключительного тура Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» по итогам турнира набрал 62 очка и занял 4 место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Готов ли «Нижний Новгород» к премьер-лиге, и почему отложил все на последний матч?
Politbook.ru22 мая в 05:00
ФК «Нижний Новгород» против «Мордовии»: следим за матчем и болеем за наших онлайн
Нижний Новгород on-line07:53
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