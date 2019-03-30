Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Факел» в ФНЛNewsroom24 09:12
Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу в матче 29-го тура Олимп-Первенства России среди команд ФНЛ. 30 марта, в субботу, на одноименном стадионе в присутствии 7446 зрителей «горожане» со счетом 1:0 одолели воронежский «Факел».
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