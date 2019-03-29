«Нижний Новгород» обыграл «Факел» в ФНЛNewsroom24 09:12

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу в матче 29-го тура Олимп-Первенства России среди команд ФНЛ. 30 марта, в субботу, на одноименном стадионе в присутствии 7446 зрителей «горожане» со счетом 1:0 одолели воронежский «Факел».

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Экономика «Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.

Общество В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.

Политика Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей Первой страной, где заработал избирательный участок, стала Австралия. Выборы президента Украины стартовали за границей.

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Общество В Кронштадте стартовала акция «Подари дом птицам» Сегодня в городе Кронштадт в рамках акции «Подари дом птицам» прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню птиц.

Шоу-бизнес Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Экономика Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Политика Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.

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Здоровье Спортсменка из Португалии родила сына в коме Спортсменка-каноистка из Португалии родила сына на 32-й неделе беременности через два месяца после того, как врачи констатировали у нее смерть мозга.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.

Футбол «Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.

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Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

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Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Общество Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.