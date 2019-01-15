Общество
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни. Рейтинг составил сайт numbeo.com, который специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах мира. Всего в списке 226 городов мира.
Коммерсантъ01:28
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Транспорт
Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено
Обновлено в 02:56
Общество
В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок
Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Общество
Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов
Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Общество
Врио губернатора Санкт-Петербурга назначил пять новых чиновниц
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил четырех глав городских комитетов, а также главу района.
Обновлено в 08:29
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Общество
В Москве зафиксирована первая январская оттепель
Обновлено в 06:57
Здоровье
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года
В ведомстве подчеркнули, что каждые 10 тыс. жителей Москвы обеспечены более чем 50 врачами, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9 врача на 10 тыс. человек), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32).
Обновлено в 06:49
Общество
В суд США подан иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн
Граждане США требуют придать иску статус коллективного, учесть все претензии американцев к «Аэрофлоту» с 2004 года и рассчитывают получить компенсацию в размере не менее $3,6 млн, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 08:27
Общество
В домах Москвы началась внеплановая проверка газового оборудования
В Магнитогорске утром 31 декабря взрывом газа было спровоцировано разрушение подъезда, газовое оборудование в жилом доме не проверяли более шести месяцев.
Обновлено в 07:39
Общество
Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент
Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные об экспертизе комикса о Дэдпуле
Ранее 15 января газета «Коммерсант» сообщила о том, что издательство «Комильфо» отказалось публиковать одну из глав комикса о Дэдпуле после консультаций с экспертом Роспотребнадзора, который заявил о пропаганде нацизма одним из персонажей.
Обновлено в 05:57
Общество
В Госдуме предложили разработать единый стандарт фасовки яиц
Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов.
Обновлено в 04:30
Общество
Названа доля живущих без телевидения россиян
В нескольких субъектах без телевизора живут 10 процентов населения, сказал Волин.
Обновлено в 07:27
Общество
Ветеранам-афганцам в два раза увеличили размер единовременной выплаты
В честь 30-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в столице в два раза увеличили единовременную материальную помощь ветеранам-афганцам.
Обновлено в 06:14