Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Коммерсантъ
01:28

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни. Рейтинг составил сайт numbeo.com, который специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах мира. Всего в списке 226 городов мира.
Коммерсантъ01:28

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Где на Руси жить хорошо: Почему не стоит всерьёз воспринимать рейтинги качества жизни

Царьград08:28

Объяснено лидерство Нижнего Новгорода среди комфортных городов России

РЕН ТВ07:24

Нижний Новгород понравился гостям ЧМ-2018

Politbook.ru09:06

Почему Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Газета.Ru05:18

В Нижегородской области оценили рейтинг городов по качеству жизни

RT на русском04:38

Нижний Новгород назвали лучшим городом России по качеству жизни

РИА Новости03:21

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Коммерсантъ01:28
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Транспорт

Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено

Обновлено в 02:56
Общество

В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок

Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Общество

Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов

Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Общество

Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева

Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Общество

Врио губернатора Санкт-Петербурга назначил пять новых чиновниц

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил четырех глав городских комитетов, а также главу района.
Обновлено в 08:29
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Общество

В Москве зафиксирована первая январская оттепель

Обновлено в 06:57
Здоровье

Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года

В ведомстве подчеркнули, что каждые 10 тыс. жителей Москвы обеспечены более чем 50 врачами, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9 врача на 10 тыс. человек), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32).
Обновлено в 06:49
Общество

В суд США подан иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн

Граждане США требуют придать иску статус коллективного, учесть все претензии американцев к «Аэрофлоту» с 2004 года и рассчитывают получить компенсацию в размере не менее $3,6 млн, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 08:27
Общество

В домах Москвы началась внеплановая проверка газового оборудования

В Магнитогорске утром 31 декабря взрывом газа было спровоцировано разрушение подъезда, газовое оборудование в жилом доме не проверяли более шести месяцев.
Обновлено в 07:39
Общество

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Общество

Роспотребнадзор опроверг данные об экспертизе комикса о Дэдпуле

Ранее 15 января газета «Коммерсант» сообщила о том, что издательство «Комильфо» отказалось публиковать одну из глав комикса о Дэдпуле после консультаций с экспертом Роспотребнадзора, который заявил о пропаганде нацизма одним из персонажей.
Обновлено в 05:57
Общество

В Госдуме предложили разработать единый стандарт фасовки яиц

Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов.
Обновлено в 04:30
Общество

Названа доля живущих без телевидения россиян

В нескольких субъектах без телевизора живут 10 процентов населения, сказал Волин.
Обновлено в 07:27
Общество

Ветеранам-афганцам в два раза увеличили размер единовременной выплаты

В честь 30-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в столице в два раза увеличили единовременную материальную помощь ветеранам-афганцам.
Обновлено в 06:14
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