Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни. Рейтинг составил сайт numbeo.com, который специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах мира. Всего в списке 226 городов мира.

Транспорт Транспорт Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено

Общество Общество В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.

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Общество Общество В Москве зафиксирована первая январская оттепель

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